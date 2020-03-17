"حرب كورونا الاقتصادية": فرنسا مستعدة لتأميم شركات إذا لزم الأمر

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالفيديو إن فرنسا مستعدة للجوء إلى كلّ الوسائل "بما فيها تأميم شركات" من أجل حماية الشركات الفرنسية المهددة من قبل فيروس كورونا.

وقال لومير "لن أتردد في استخدام كل الوسائل التي وضعت بتصرفي من أجل حماية الشركات الفرنسية الكبيرة".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت سابقاً اليوم تخصيص مبلغ مالي ضخم، بقيمة 45 مليار يورو، لمساعدة الشركات والموظفين والعمال في مكافحة فيروس كورونا.

وفي حوار صباحي بثته إحدى الإذاعات قال لومير "هذه حرب مالية واقتصادية أيضاً"، مضيفاً "علينا أن نحرّك كلّ قوتنا في هذه الحرب".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تخصيص مبلغ 50 مليار دولار أميركي لاحتواء الوباء أيضاً.

ويأتي إعلان الحكومة الفرنسية بعد كلمة ثانية حول وباء كورونا (كوفيد-19) ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس، وقال فيها إن بلاده في "حالة حرب".

وسيبدأ الحجر شبه الشاملٍ في فرنسا ظهر الثلاثاء، بسبب الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

واعتباراً من ظهر الثلاثاء، لم يعد بإمكان الفرنسيين الخروج دون سبب وجيه بينما حذّر الرئيس من أن "كل مخالفة ستقابل بعقاب".