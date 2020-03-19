وباء كورونا: انحسار بالصين وتفش في أوروبا واتساع في أفريقيا والأمريكيتين.. آخر الأخبار لحظة بلحظة

في أحدث إحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت حصيلة الوفيات 8990 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر.

أما عدد الإصابات الإجمالي فوصل إلى 220,994.

حالياً الحالات النشطة للمرض تبلغ 126,222 حالة من أصل المجموع الكلي، منهم 6,825 حالة في وضع حرج.

بطبيعة الحال هذه الأرقام لا تعكس الواقع والانتشار الحقيقي، حيث حتى اللحظة تقتصر التحاليل والفحوص على حالات معينة من ضمنها الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية والمخالطين للمرضى والقادمين من مناطق موبوءة.

الصين

أعلنت الصين الخميس أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في كانون الثاني/يناير، لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس، سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه هي أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

حالياً عدد الإصابات في الصين عند 80,928، وعدد الوفيات بلغ 3245.

تراجع مستمر في أسواق المال الآسيوية

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل أكبر الخميس بعد أن انخفض مؤشر داو الصناعي بنسبة 6.3 ٪ على الرغم من زيادة المساعدة الحكومية للاقتصادات التي تعاني من تفشي الفيروس.

تراجعت الأسهم في طوكيو وجميع الأسواق الآسيوية الأخرى تقريبًا، حيث اندفع المستثمرون لتحويل الحيازات إلى نقد، واستعدوا لركود طويل الأمد ناجم عن فيروس كورونا.

تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.0 ٪ إلى 16552،83 ، بينما في كوريا الجنوبية ، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 7.5 ٪ إلى 1،471.61. تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.6٪ إلى 21،709.40 ، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9٪ إلى 2،704.89.

كورونا يتمدد في أمريكا اللاتينية

أول وفاة في كوستاريكا...

سجّلت كوستاريكا الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، الذي وصل أيضاً إلى نيكاراغوا والسلفادور، بينما حاولت السلطات في كلّ من بنما وبوليفيا والبيرو الحدّ من تفشّي الوباء بفرض حظر تجوّل، في حين أعلنت الشيلي حالة الكوارث ونشرت الجيش للحدّ من تفشّي الوباء.

وفي كوستاريكا، قالت وزارة الصحّة إن أول ضحية لكوفيد-19 في البلاد، هو رجل يبلغ من العمر 87 عاماً، كان في العناية المركّزة في مستشفى بمدينة ألاخويلا، على بعد 15 كلم شمال غرب العاصمة سان خوسيه. وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد 69 شخصاً.

بنما تفرض حظر التجول

وفي بنما المجاورة فرضت الحكومة حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تدابيرها الرامية للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، إنّ هذا الإجراء يسري من الساعة التاسعة مساء ولغاية الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

بوليفيا تعلن "الطوارئ الصحية"

بدورها أعلنت بوليفيا "حالة الطوارئ الصحية"، وفرضت حظر التجوّل ليلا من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، وذلك لغاية 31 آذار/مارس.

بيرو لم تسجل وفيات

وفي البيرو التي سجّلت حتى اليوم 145 إصابة بفيروس كورونا من دون أي وفاة، صدر الأربعاء مرسوم رئاسي فرض حظراً للتجوّل، ومنع سير كل المركبات الخاصة التي لا تقدّم خدمات أساسية.

نيكاراغوا والسلفادور تسجلان أول الإصابات

وفي نيكاراغوا أعلنت نائبة الرئيس، السيدة الأولى روزاريو موريللو، الأربعاء أنّ رجلاً في الأربعين من عمره عاد مؤخّراً من بنما، أصبح أول مصاب بفيروس كوفيد*19 في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

كذلك فإنّ السلفادور، التي حظرت منذ 12 الجاري دخول جميع الأجانب (باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين)، سجّلت الأربعاء أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

روسيا تسجل أول وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً بالالتهاب الرئوي بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

المريضة كانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة.

الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة نائبين في الكونغرس

أعلن نائبان أميركيان الأربعاء إصابتهما بفيروس كورونا المستجدّ ليصبحا بذلك أول عضوين في الكونغرس يصابان بالوباء الذي يواصل انتشاره في الولايات المتحدة.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز-بالارت (58 عاماً) في بيان إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن الجمعة ومساء السبت ظهرت عليه أعراض تشمل الحمّى والصداع. ليتم إبلاغه أنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية.

بعد بضع ساعات أعلن نائب ثان، هو الديمقراطي بن ماكآدامز (45 عاماً)، أنّه مصاب بدوره بالفيروس.

وقال النائب عن ولاية يوتاه في بيان على تويتر إنّ أعراضاً خفيفة ظهرت عليه السبت فالتزم المنزل، حتى خضع للفحص الثلاثاء وجاءت النتيجة إيجابية الأربعاء.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الإصابات ليصل إلى 9,464 منها 205 وفيات.

تعليق التأشيرات

كما أعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء الخميس أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن القنصليات الأميركية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

خطة بمئة مليار دولار لتخفيف تداعيات كورونا على العمال

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في اليوم نفسه وتهدف خصوصاً لضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجدّ على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الابيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.

بورصة نيويورك تغلق قاعة المداولات وتبقي على التداولات الإلكترونية

قرّرت بورصة نيويورك إغلاق قاعة المداولات اعتباراً من يوم الإثنين القادم بسبب فيروس كورونا المستجدّ والإبقاء على التداولات الإلكترونية، وفق ما أعلنت الأربعاء إدارتها.

وأعلنت "إنتركونتيننتال إكستشينج" مالكة بورصة نيويورك أنّ التدبير الذي يدخل الإثنين حيّز التنفيذ هو "خطوة احترازية للحفاظ على صحّة الموظفين والعاملين في القاعة".

ويعارض مسؤولو البورصة الوقف التام للتداول على الرّغم من الهبوط الحادّ في الأسواق، وقد اعتبروا في بيان أن إغلاق قاعات التداول لن يعيق عمل البورصة.

أستراليا

منع دخول غير المقيمين

كشفت أستراليا الخميس عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد".

"كوانتاس" توقف هذا الشهر كل رحلاتها الدولية

أعلنت "كوانتاس"، أكبر شركة طيران في أستراليا، الخميس أنّها ستمنح ثلثي موظّفيها إجازة غير مدفوعة حتى نهاية أيار/مايو المقبل على الأقلّ وستوقف خلال الشهر الجاري كلّ رحلاتها الدولية، لتحذو بذلك حذو منافستها "فيرجين" التي سبقتها في اتّخاذ هذا الإجراء بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

القرار يشمل أيضاً شركة "جت ستار" للطيران المنخفض التكلفة التابعة لمجموعة كوانتاس.

المركزي الأسترالي يخفّض سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية

خفّض المصرف المركزي الأسترالي الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرّها للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.

إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن إجراءات الاحتواء التي اتخذت قبل أسبوع في إيطاليا ، الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء ، "ستمتد إلى نهايتها" في 3 أبريل.

وقال جوزيبي "إن الإجراءات التي اتخذناها، سواء تلك التي أدت إلى إغلاق جزء كبير من الأعمال والأنشطة الفردية في الدولة ، وكذلك تلك المتعلقة بالمدرسة ، يمكن تمديدها حتى انتهاء صلاحيتها فقط".

المركزي الأوروبي يطلق برنامجاً بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن المصرف المركزي الأوروبي مساء الأربعاء إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكّامه عقد عبر الهاتف إنّ "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" سيكون موقتاً وسيستمر إلى حين "يقرّر المصرف أنّ مرحلة أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام".

ويأتي قرار المركزي الأوروبي بعد ستّة أيام فقط من اتّخاذه حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكّن من تهدئة المخاوف السائدة في الأسواق.

أسعار النفط تقفز بعد قرار المركزي الأوروبي

قفزت أسعار النفط الأميركي بنسبة 17% صباح الخميس غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وغداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2% ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولاراً، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8,5% ليصل إلى 27 دولاراً للبرميل.

ماكرون يطالب بمزيد من "التضامن المالي"

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مطالباً دول منطقة اليورو بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من "التضامن المالي" و"التدابير الموازنية".

ولم يوضح الرئيس الفرنسي طبيعة الإجراءات التي يطالب دول منطقة اليورو باتّخاذها لتعزيز التضامن المالي.

لوفتهانزا تقلص رحلاتها

تقوم مجموعة لوفتهانزا الألمانية بتخفيض برنامج رحلاتها أكثر فأكثر. بحلول 19 نيسان/ أبريل، ستتم حوالي خمسة بالمائة فقط من الرحلات المخطط لها أصلاً ، كما أعلنت مجموعة داكس يوم الخميس عندما قدمت ميزانيتها السنوية في فرانكفورت. في الوقت الحالي ، تقبع حوالي 700 من طائرات المجموعة البالغ عددها 763 على أرض المطارات.

تسير لوفتهانزا الآن رحلات طويلة المدى من فرانكفورت فقط، وثلاث مرات أسبوعيًا من زيورخ مع شركتها الفرعية السويسرية. في حين تقلع طائرات Lufthansa Cityline من ميونيخ.

عازف الساكسفون الشهير مانو ديبانغو يعلن إصابته

أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال الأفرو-جاز المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو "يرتاح ويتعافى بهدوء" على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة "فيسبوك".

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاماً "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19".

ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972.

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة

قررت دولة الامارات "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية وكإجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية للحصول على التعليمات والدعم طوال مدة الإقامة خارج الإمارات.

إيران

خمس إصابات كل ساعة ووفاة كل عشر دقائق

قال المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور في تغريدة على تويتر إنه وفقًا لأحدث البيانات، يصاب خمسة أشخاص يالفيروس كل ساعة تقريبًافي إيران، في حين يفقد حياته شخص كل عشر دقائق.

خامنئي سيعفو عن عشرة آلاف سجين إضافيين

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الخميس أن المرشد الأعلى سيعفو عن عشرة آلاف سجين آخرين في محاولة لمكافحة فيروس كورونا.

وكجزء من خطوات لكبح انتشار الفيروس الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في إيران ، قامت الدولة بالفعل بإطلاق سراح 85000 سجين إطلاق سراح مؤقت.