فرنسا تسجل أكثر من 4000 مخالفة بسبب خرق "حظر التجول" خلال 24 ساعة

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لقناة TF1 الفرنسية مساء الأربعاء 18 آذار/ مارس إن هدف الحكومة من حظر التجول "ليس معاقبة الفرنسيين بل حمايتهم".

يأتي هذا التصريح بعد تسجيل نحو 4095 مخالفة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة عبر أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

هذه الخروقات سجلت في ظرف 24 ساعة فقط.

وقال وزير الداخلية إنه قد تم تحرير غرامات مالية للمخالفين.

ونشرت السلطات الفرنسية نحو مئة ألف من أفراد قوات الأمن الأربعاء، وقامت بفرض غرامة تصل إلى 135 يورو بحال انتهاك الحظر المفروض على الخروج من المنزل.

وبلغ عدد الإصابات حتى ظهر الخميس 19 آذار/ مارس في فرنسا 9,134 منهم 264.