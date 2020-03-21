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مصر

الأزهر: تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
الأزهر: تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا بسبب كورونا
حقوق النشر  AFP
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أعلن شيخ مسجد الأزهر أحمد الطيب تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالأزهر بشكل مؤقت بدءا من اليوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الطيب في بيان نشر على الموقع الرسمي للأزهر على فيسبوك إن هذه القرارات الجديدة تأتي "حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا."

وأكد الطيب على أقامة الأذان بالمسجد للصلوات الخمس على أن ينادي المؤذن مع كل أذان "صلوا في بيوتكم"

#الإمام_الأكبر يقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا ب #الجامع_الأزهر قرر فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب،...

Publiée par ‎الأزهر الشريف‎ sur Samedi 21 mars 2020

وكانت هيئة كبار العلماء في مصر قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه إيقاف صلاة الجمعة والجماعات في البلاد بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارةالصحة المصرية قد ذكرت يوم الجمعة إن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد وصلت إلى 285 حالة، بينهم 8 وفيات.

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