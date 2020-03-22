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كرواتيا

زلزال يهز زغرب ويتسبب بأضرار مادية كبيرة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
APTOPIX Croatia Earthquake
APTOPIX Croatia Earthquake   -   حقوق النشر  Filip Horvat/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع. ووقع الزلزال عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق مصادر إعلامية.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة. وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة السابعة، ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن. وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.

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