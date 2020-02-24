كرواتيا.. أرض خصبة للابتكارات والسيارات الكهربائية الفائقة السرعة

اتجه فريق "تارغيت كرواتيا"، إلى أرض المخترع نيكولا تيسلا، من أجل التعرف على الشركات الناشئة في ذلك البلد الصغير، واكتشاف قطاع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة. في بداية الرحلة زرنا شركة "ريماك أوتوموفيلي" الرائدة في مجال صناعة سيارات الرياضية التي تعمل بالكهرباء، وهي تتعاون مع شركات عالمية مثل بورش وهيونداي. ثم أجرينا مقابلة مع مؤسس الشركة، ماتي ريماك، وهو شاب طموح يسعى إلى تطوير إمكانيات القيادة الذاتية لدى السيارات، لأنه يعتبر أن التنقل بالعربات ذاتية القيادة هو سمة المستقبل.

مركز نيكولا تيسلا للابتكار ينقل نتائج البحوث التجريبية إلى قطاع الصناعة. نيكولا ميسكوفيتش نائب العميد في جامعة زغرب

محطتنا الثانية كانت في كلية الهندسة الكهربائية والحوسبة، بجامعة زغرب، وتحديدا إلى "مركز الابتكار نيكولا تيسلا"، الذي يعرف اختصارا باسم ICENT، يهتم القسم بتطوير أنواع جديدة من الروبوتات وأجهزة إدارة الطاقة، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والنقل. تحدثنا مع نائب عميد الجامعة، نيكولا ميسكوفيتش، أوضح لنا أن قسم الابتكار، يسهم في نقل الاختراعات من الإطار التجريبي لتصبح منتجات يمكن ضخها في الأسواق. موضحا أن جامعته تسهم في رفد شركات التكنولوجيا الناشئة بطلاب جامعيين قادرين على إدارة عجلة التطوير.