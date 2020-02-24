Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

target

كرواتيا.. أرض خصبة للابتكارات والسيارات الكهربائية الفائقة السرعة

بقلم:  Chris Burns
euronews_icons_loading
كرواتيا.. أرض خصبة للابتكارات والسيارات الكهربائية الفائقة السرعة
حقوق النشر
euronews
حجم النص Aa Aa

اتجه فريق "تارغيت كرواتيا"، إلى أرض المخترع نيكولا تيسلا، من أجل التعرف على الشركات الناشئة في ذلك البلد الصغير، واكتشاف قطاع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة. في بداية الرحلة زرنا شركة "ريماك أوتوموفيلي" الرائدة في مجال صناعة سيارات الرياضية التي تعمل بالكهرباء، وهي تتعاون مع شركات عالمية مثل بورش وهيونداي. ثم أجرينا مقابلة مع مؤسس الشركة، ماتي ريماك، وهو شاب طموح يسعى إلى تطوير إمكانيات القيادة الذاتية لدى السيارات، لأنه يعتبر أن التنقل بالعربات ذاتية القيادة هو سمة المستقبل.

مركز نيكولا تيسلا للابتكار ينقل نتائج البحوث التجريبية إلى قطاع الصناعة.
نيكولا ميسكوفيتش
نائب العميد في جامعة زغرب

محطتنا الثانية كانت في كلية الهندسة الكهربائية والحوسبة، بجامعة زغرب، وتحديدا إلى "مركز الابتكار نيكولا تيسلا"، الذي يعرف اختصارا باسم ICENT، يهتم القسم بتطوير أنواع جديدة من الروبوتات وأجهزة إدارة الطاقة، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والنقل. تحدثنا مع نائب عميد الجامعة، نيكولا ميسكوفيتش، أوضح لنا أن قسم الابتكار، يسهم في نقل الاختراعات من الإطار التجريبي لتصبح منتجات يمكن ضخها في الأسواق. موضحا أن جامعته تسهم في رفد شركات التكنولوجيا الناشئة بطلاب جامعيين قادرين على إدارة عجلة التطوير.

منتج شريط الفيديو • Ahed Alkalls

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox