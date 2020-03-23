اليونان: اعتقال كاهن أرثوذكسي أحيا قدّاسا رغم فرض الحجر الصحي في البلاد

في الوقت الذي يشهد فيه العالم أكبر أزمة صحية تمر بها البشرية مند عقود، يبدو أنه لا يزال هنالك من لا يستوعب خطورة ما يحدث، ومن هؤلاء كاهن يوناني أقام قدّاسا دون الاكتراث للقواعد الصحية التي تلتزم بها أغلب بلدان العالم في هذه الأيام.

وقامت الشرطة اليونانية السبت باعتقال الكاهن الأرثوذكسي بعد إقامته القداس في الكنيسة رغم تعليق أغلب النشاطات الدينية بالبلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح داخل أوروبا وخارجها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر أمنية أن الكاهن بجزيرة قبرص قبالة الساحل اليوناني أقام القداس ليلة الجمعة، التي تأتي قبيل احتفالات عيد الفصح الأرثوذكسي التي تبدأ في 19 أبريل.

وتواصلت الشرطة مع الأسقفية يوم السبت وتم إخطارها بقانون الحظر الساري قبل أن تعتقل الكاهن.

وأطلقت السلطات سراح المذكور بعد أن طلبت منه اتباع الإجراءات التي طبقتها الحكومة اليونانية وكنيسة اليونان وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتبنت أثينا حظرًا صارمًا لوقف انتشار الفيروس منذ أول وفاة بفيروس كوفيد 19 في البلاد في 12 مارس آذار.

ولجأت إلى تعليق الدراسة وإغلاق المدارس والشركات والأماكن العامة وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص.

رجل يركب دراجة أمام ساحة أومونيا ، بوسط أثينا عقب بداية تطبيق الحجر المنزلي Associated Press.

وقررت الكنيسة اليونانية، الإثنين، والتي لم تطلب الحكومة صراحة إغلاقها تعليق القداس وإبقاء الكنائس مفتوحة فقط "للصلاة الفردية".

كما دعت وزارة التربية يوم الخميس إلى تعليق "جميع الاحتفالات الدينية في جميع الكنائس باستثناء الجنازات والصلاة الفردية".

ومنذ يوم الخميس، تم الإبلاغ عن 222 انتهاكا لإجراءات العزل الصحفي في جميع أنحاء اليونان وتم اعتقال 233 شخصًا، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة اليونانية.

وذكرت وثيقة الشرطة التي نقلتها وكالة فرانس برس أن معظم الانتهاكات كانت للمقاهي والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر وغيرها من المتاجر التي يجب أن تظل مغلقة.

وكانت اليونان قد سجلت 13 حالة وفاة و 530 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقًا لأحدث الأرقام.

وبلغت حصيلة الوباء الاثنين في أوروبا عند الساعة 11,00 ت غ 172238 إصابة و 9197 وفاة.