نحو إنشاء صندوق دولي لمساعدات الدول الفقيرة في مواجهتها وباء كوفيد-19

أعلنت النرويج نيتها إنشاء صندوق تمويل داخل الأمم المتحدة، يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة فيروس كوفيد-19 (كورونا). وقال وزير المساعدة في التنمية النرويجي داغ-إينغيه أولستين: "نحن قلقون من الطريقة التي سيؤثر بها الفيروس في الدول النامية، والتي تملك أنظمة صحية ضعيفة أصلاً".

وأضاف أولستين في بيان، أن التضامن الدولي العابر للحدود هو الآن أهم من أي وقت مضى، وإنه المهم المساهمة ماليا في صندوق مماثل في الأمم المتحدة.

وأكدت النرويج أن الصندوق سيرى النور سريعاً، بفضل مساهمة عدة جهات مانحة، وربما هذا الأسبوع، دون أن تعلن عن المبلغ الذي قدمته. وتحظى المبادرة، وفق أوسلو، بترحيب من جانب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، من أن "ملايين" الأرواح ستكون معرضة للخطر، إذا لم يكن هناك تضامن عالمي، خصوصاً حيال الدول الأكثر فقراً، لمواجهة وباء كوفيد 19.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالمياً 324 ألف إصابة، في 171 بلداً ومنطقة، مع 14396 حالة وفاة على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأحد.

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