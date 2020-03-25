الجرذان تستطيع تحديد القوارض "الغشاشة" من رائحتها

يمكن للجرذان، مثل البشر، مساعدة بعضها البعض وإطعام قرائنها المحتاجة. وقد أكدت دراسة حديثة أن هذه القوارض تستطيع تحديد الحيوانات الجائعة من خلال رائحتها.

وقالت كارين شنيبرغر المؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة "بلاس بايولوجي" العلمية إنها كانت مهتمة بالطريقة التي تكشف فيها هذه الحيوانات الاجتماعية "الغشاشة" من بينها.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن الفئران تشارك طعامها. لكن الباحثة من جامعة بوتدسام في ألمانيا تعتقد أن إيماءات القوارض وصريرها لا يعكسان دائما جوعا حقيقيا. ومن أجل التأكد من هذه الفرضية، قامت هي وفريقها بفصل جرذان بنية إلى مجموعتين، واحدة حرمت من الطعام والأخرى قدم لها طعام وفير، إضافة إلى مجموعة ثالثة كان يريد الباحثون من خلالها اختبار "الكرم".

كما تم إدخال الهواء من الغرف التي تضم الجرذان الجائعة وتلك التي تغذت جيدا إلى المجموعة الثالثة على التوالي. وتبين أن الجرذان في المجموعة الثالثة أسرعت لمساعدة نظرائها الجائعة.

وقام الباحثون بعد ذلك بتحليل هواء الغرفتين، واكتشفا أن هناك مركبات عضوية مختلفة جدا بينهما. وأوضحت شنيبرغر أن "رائحة الجوع" هذه تساعد الجرذان في تحديد القوارض الجائعة وتقديم الطعام لها.