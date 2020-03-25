وفاة وزير الدفاع السوداني بجوبا

توفي الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع السوداني "إثر علة مرضية" أثناء مشاركته في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الأربعاء.

وقال العميد عامر محمد الحسن لوكالة فرانس برس "توفي السيد وزير الدفاع إثر علة مرضية وأصلا هو يعاني من بعض الأمراض المزمنة ".

وعمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد الاطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل الماضي على يد الجيش بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده. وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 نيسان/أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان عمر جمال يشغل منذ آذار/مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 أيار/مايو 2019 أصدر البرهان مرسوماً دستورياً، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.

وتجري مفاوضات في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل حكومة البشير في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

ونقلت أجهزة اعلام رسمية عن عمر الإثنين تأكيده على إكمال ملف الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة " لبناء جيش وطني".