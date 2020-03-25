اتفاق بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على خطة بقيمة تريليوني دولار للتصدي لانعكاسات كورونا

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء.

وقال ميتش ماكونيل "أخيرا لدينا اتفاق" منوها ب"مستوى الاستثمار (الكبير) في أمتنا في زمن الحرب".

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وتشكل هذه الخطة التي تجري مفاوضات حولها بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين أيضا أوسع إجراءات لإنعاش الاقتصاد يتم إقرارها دفعة واحدة من قبل الكونغرس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا صباح الثلاثاء الكونغرس إلى "التحرك فورا". وكتب في تغريدة "بقدر ما يطول الأمر بقدر ما سيكون من الصعب إعادة إطلاق الاقتصاد وسيعاني عمالنا".

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو مساء الثلاثاء أن "هذه الخطة ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة".