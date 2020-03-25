الرياض تستضيف الخميس "قمة افتراضية" لقادة مجموعة العشرين حول كورونا

أعلنت الرياض أنّ قادة دول مجموعة العشرين التي تتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية سيعقدون يوم غد الخميس "قمة استثنائية افتراضية" لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وقالت الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين، التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنّ القمّة ستعقد الخميس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز و"ستناقش سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وأوضح البيان أنّه بالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".

كذلك "سيمثّل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا".

وكانت موسكو أعلنت الثلاثاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في هذه القمة الطارئة التي ستعقد عبر الإنترنت.

ويأتي انعقاد هذه القمة فيما تخطّى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2,6 مليار نسمة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء حول العالم أكثر من 400 ألف نسمة توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.