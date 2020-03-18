عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل

ترامب يعلن الأربعاء نبأ "مهما جداً" حول فيروس كورونا الجديد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
ترامب يعلن الأربعاء نبأ "مهما جداً" حول فيروس كورونا الجديد
حجم النص Aa Aa

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تويتر، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأربعاء لنقل "نبأ مهم جداً" من الوكالة الفدرالية للأدوية حول وباء كورونا الجديد.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "سأعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لمناقشة نبأ مهم جداً من الإدارة الفدرالية للأدوية بشأن الفيروس الصيني" العبارة التي يستخدمها للحديث عن فيروس كورونا والتي أثارت سخط بكين يوم أمس.

والإدارة الفدرالية للغذاء والدواء هي الهيئة الاتحادية التي تشرف خصوصاً على تسويق الأدوية على الأراضي الأميركية.

وأدى الوباء إلى وفاة مئة شخص على الأقل في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حوالى 6500 شخص بحسب إحصاءات جامعة هوبكينز.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox