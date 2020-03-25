شاهد: مصاب بكورونا يصف معاناته مع المرض من داخل العناية المركزة

نشر مصاب بفيروس كورونا في إيرلندا الشمالية فيديو على موقع تويتر يصف فيه معاناته مع المرض من داخل العناية المركزة.

وناشد القس مارك ماكلورغ (40 عاماً) الناس بالالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي والبقاء بمنازلهم حتى لا يتعرضوا لنفس مصيره المؤلم.

وقال ماكلورغ بالفيديو: "فيروس الكورونا يريد قتلكم" واصفاً إياه بالـ"مميت" والـ"خطير". وأضاف: "يريد (الفيروس) أن يقتلع الحياة من رئتيكم حتى لا يمكنكم التنفس".

I have Coronavirus I have spent the last week fighting for my life in ICU. I wanted to share personal video about how deadly and dangerous this is. Can you help me retweeting this out. We must protect our amazing NHS staff. #coronavirus#Covid19 1/2 pic.twitter.com/UKFYsPEkh7 — Mark McClurg (@Mark_McClurg) March 25, 2020

وحذر ماكلورغ الناس قائلاً: "لا تعتقدوا بأنه لن يمسكم... إذا أُصبتم بفيروس كورونا ودخلتم العناية المركزة فهذا يعني أنكم ستصارعون من أجل التنفس".

وشكر القس زوجته والعاملين بالقطاع الصحي الحكومي البريطاني على بقائه حياً حتى الآن، مشيراً إلى شجاعة الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي الذين يضحون بأنفسهم من أجل علاج المصابين.

وقال ماكلورغ إن الالتزام بالعزل الذاتي هو حماية للناس وللنظام الصحي في آن واحد.

وأضاف: "يجب أن نحمي قلب وروح إيرلندا الشمالية في هذه اللحظة: طاقم الخدمات الطبية العامة".