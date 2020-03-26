دائرة العدوى بفيروس كوفيد-19 تتوسع بسرعة في الولايات المتحدة وحصيلة الوفيات في أوروبا تتجاوز الصين

أودى وباء كوفيد-19 بما لا يقل عن 21306 شخصا في العالم، بحسب آخر إحصاء يستند الى مصادر رسمية الخميس، فيما بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس 4714783 في 182 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما كشفت الأرقام الرسمية عن شفاء 114858 حالة.

وفي آخر حصيلة مؤقنة، بلغ عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة 738 حالة وفاة في إسبانيا 683 في إيطاليا و231 في فرنسا. كما سجلت إيطاليا التي شهدت اول وفاة بالفيروس نهاية شباط/فبراير الماضي، وفاة 7503 أشخاص و74386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية الأربعاء. وذكرت السلطات الايطالية ان 9362 شخصا تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضررا من الوباء بعد إيطاليا هي إسبانيا التي تسجل حتى الآن 3647 وفاة و49515 إصابة والصين بـ 3281 وفاة و81727 إصابة وايران بـ 2077 وفاة و27017 إصابة وفرنسا بـ 1331 وفاة و25600 إصابة.

وبلغ مجموع الإصابات في أوروبا بحسب آخر حصيلة الأربعاء 239912 مع 13824 وفاة، وفي آسيا 99927 إصابة و3596 وفاة، وفي الولايات المتحدة وكندا 71976 إصابة وأزيد من 1150 وفاة، وفي الشرق الأوسط، إرتفع عدد الإصابات إلى 32182 حالة و2123 وفاة، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 7529 إصابة و124 وفاة، وفي أوقيانيا 2656 إصابة وتسع وفيات، وفي إفريقيا 2631 إصابة و69 وفاة.

إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 في أفغانستان أ ب Rahmat Gul

الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات

أظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة بلغ 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68527 شخصاً. وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء. وممّا لا شكّ فيه أنّ العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة هو أكبر من الحصيلة المعلنة والسبب في ذلك هو أنّ ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإنّ حصيلة الوفيات المسجّلة قد تكون هي بدورها دون الحصيلة الفعلية.

وتتصدّر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضرّراً بالوباء إذ سجّلت وفاة 280 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في وسط الصين في أواخر العام الماضي. ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة وقد حذّر تقرير أحيل إلى الكونغرس هذا الشهر من أنّ الفيروس قد يصيب في نهاية المطاف ما بين 70 إلى 150 مليوناً منهم.

الصين

لم تسجل الصين الخميس أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية سجلت 67 حالة مستوردة إضافية. وأحصت كذلك ست وفيات بينها خمس في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، بحسب الحصيلة الرسمية.

وتجهد الصين التي انتشر فيها الفيروس منذ كانون الأول/ديسمبر على تفادي عودة وباء كوفيد 19 إلى أراضيها من الخارج. وتفرض لذلك الحجر 14 يوماً على كل الوافدين إليها.

وفي العاصمة بكين، يتم الحجر في أماكن تحددها السلطات وعلى حساب الوافدين الجدد إلى البلاد. وبالإجمال، سجلت 541 حالة إصابة وصفتها السلطات بـ"المستوردة"، وفق وزارة الصحة الصينية، في وقت يظهر أن الصين قد نجحت إلى حد كبير بالسيطرة على المرض.

وبدأت الحياة بالعودة تدريجياً إلى مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس. وكانت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة الأكثر تضرراً من الفيروس في الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

وأعيد فتح بعض المطارات ومحطات القطار، لكن المدارس تبقى مغلقة حتى الآن. وسترفع القيود تماماً عن النقل في هوباي الجمعة، لكن ستبقى مفروضة في ووهان حتى 8 نيسان/ابريل.

الفاتيكان

أفادت وسائل إعلام إيطالية عديدة مساء الأربعاء أنّ أسقفاً إيطالياً يقيم في مقرّ سكن البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان أصيب بفيروس كورونا المستجدّ ونقل إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام من بينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إنّ الأسقف المصاب يعمل في أمانة سرّ دولة الفاتيكان (حكومة الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقّة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس البالغ من العمر 83 عاماً لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

ونقلت صحيفة "أمريكا" اليسوعية الأمريكية عن صحفي متخصّص بشؤون الفاتيكان وقريب من الحبر الأعظم قوله إنّ الأسقف المصاب بفيروس كورونا هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي البالغ من العمر 58 عاماً ويشغل منصب مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان.

وقالت مصادر غير رسمية أنّه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتّخذت إجراءات لتطهير المبنى.

وكان البابا الأرجنتيني فضّل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً بدلاً من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات التي سجّلت لغاية اليوم بفيروس كورونا المستجدّ في الفاتيكان إلى خمسة، علماً بأنّ الإصابات الأربع السابقة لم تكن قريبة إلى هذا الحدّ من البابا.

روسيا

تعلق روسيا كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.

فلندا

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مساء الأربعاء عزل العاصمة هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ بعد أن أصبحت العاصمة بؤرته الأساسية. وقالت مارين خلال مؤتمر صحفي إنّ "تحرّكات الدخول والخروج من منطقة العاصمة ستكون محظورة" للأفراد اعتباراً من الجمعة ولغاية 19 نيسان/أبريل. وأضافت "لكن مع هذا فإنّ لكلّ شخص الحقّ في العودة إلى دياره".

والمنطقة المشمولة بقرار العزل هي مقاطعة أوسيما التي يقطنها حوالى 1,7 مليون نسمة، أي حوالى ثلث سكان البلاد.

Lehtikuva ANTTI AIMO-KOIVISTO

وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذه المقاطعة أكثر من 500 شخص من أصل 880 مصاباً في البلاد بأسرها وأودي الفيروس بحياة ثلاثه أشخاص. وبحسب السلطات، فإنّ عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بكثير وقد يصل إلى 30 ضعف الحصيلة المعلنة، وذلك بسبب اقتصار الفحوصات المخبرية التي تثبت الإصابة بالفيروس على قلّة قليلة من السكّان.

اسرائيل وفلسطين

أغلقت الأربعاء كنيسة القيامة في القدس في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث أعلنت السلطات تسجيل أول وفاة بكوفيد-19.

وتحتوي كنيسة القيامة على القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، وتقع في المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا. وبعيد الساعة الخامسة من عصر الأربعاء أغلقت السلطات الكنيسة.

وكان عدد زوار الكنيسة قد تراجع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعدما فرضت السلطات قيودا على دخول القادمين من الخارج في إطار التدابير المتّخذة للحد من تفشي الجائحة.

وقال المتحدّث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وديع أبو نصار لوكالة فرانس برس إن المجلس بلّغ بقرار الإغلاق الذي سيستمر أسبوعين مبديا أمله بإعادة فتح الكنيسة في أقرب وقت. وأوضح المتحدّث أنّ بعض الكهنة سيستمرون في الصلاة في الكنيسة التي ستكون بالمقابل مغلقة تماماً أمام العامة.

القدس أ ب

ويأتي قرار إغلاق الكنيسة قبل أقل من عشرين يوما من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، والذي يصادف هذا العام في الأسبوع الثاني من نيسان/أبريل، وبعد إغلاق المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل 2369 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 من بينها خمس حالات وفاة في الدولة العبرية التي شدّدت الأربعاء تدابيرها، فارضة على السكان ملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة أو لشراء حاجيات أساسية أو أدوية أو استشارة طبيب أو التوجه إلى العمل لبعض الوظائف.

كذلك تم إغلاق كل دور العبادة إلا أنه يسمح بإقامة الصلوات خارجها شرط ألا يتعدّى عدد المصلين عشرة أشخاص. وبالفعل فقد تم إغلاق الجزء الداخلي من حائط المبكى بينما ظلت باحته الخارجية مفتوحة ولكن أمام عدد محدود من المصلّين.

وفي الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل، تفرض السلطة الفلسطينية منذ الأحد حظر تجوّل. والأربعاء أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ.

وتبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية 64 بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة نشر على فيسبوك.

كندا

شدّدت كندا تدابيرها من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ وفرضت على المسافرين العائدين الى البلاد عزل أنفسهم ذاتياً مدّة 14 يوما تحت طائلة دفع غرامة باهظة أو دخول السجن.

ويأتي هذا الإجراء الالزامي بعد توصية حكومية سابقة للمسافرين بالعزل الذاتي لم تؤت ثمارها عقب ورود تقارير حول إهمال البعض لهذه الإرشادات. وغرّدت وزيرة الصحة الكندية باتي هايدو "طلبنا من جميع المسافرين في وقت سابق من هذا الشهر أن يعزلوا أنفسهم ذاتياً عند عودتهم الى كندا".

AP Lars Hagberg

وأضافت "اليوم نحن نجعل العزل الذاتي إلزامياً بموجب قانون الحجر الصحي، وذلك لحماية فئاتنا الأكثر ضعفاً بشكل أفضل"..

وبموجب القانون الفدرالي الذي أصبح أكثر تشدّداً إثر أزمة فيروس سارس عام 2005، سيواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون دولار كندي (700 ألف دولار أمريكي) أو عقوبة السجن لمدة تصل ثلاث سنوات. ويحقّ لوزيرة الصحة أيضا أن تحدّد مناطق معيّنة للحجر الصحّي.