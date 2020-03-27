شاهد: الهدوء يخيم على مدينة ليون الفرنسية

بعد نحو أسبوعين من فرض حجر كامل وحظر تجول على مدينة ليون الفرنسية التقطت شركة متخصصة تسيير طائرات بلا طيار "Lyon Drone Service" هذا الفيديو المذهل لتفاصيل مدينة غابت عنها بوادر الحياة.

ويقبع الآن نحو 2.3 مليون نسمة معزولين في بيوتهم في ثالث مدينة فرنسية بعدد السكان، بعد حظر عام فرضته السلطات الفرنسية على البلاد تسبب بإغلاق جميع الأماكن العامة والمطاعم والمحلات التجارية في محاولة للحد من عدوى الفيروس القاتل الذي أصاب ما لا يقل عن 25 ألف شخص في فرنسا وحدها وتسبب بوفاة 1331 منهم حتى الآن، دون أية بوادر انخفاض في عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا.

وتهدف العزلة والحجر المنزلي التي فرضتها دول كثيرة حول العالم إلى تأخير انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وإطالة الفترة الزمنية التي يتطلبها وصوله للناس في ما بات يعرف باسم "استراتيجية تسطيح المنحني البياني" وذلك عن طريق تقليص أعداد المصابين وتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية قدر المستطاع لتمكينها من العناية بالمصابين، على حساب الفترة الزمنية اللازمة للقضاء على الفيروس حول العالم.