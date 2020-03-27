عصابة تسرق أسلحة "جيمس بوند" من منزل في لندن

كشفت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، أن عددا من اللصوص أقدموا على سرقة 5 مسدسات فخمة، تعادل قيمتها ما يقارب الـ 120 ألف دولار( نحو 100 ألف جنيه إسترليني)، استخدمت سابقا أثناء تصوير سلسلة أفلام جيمس بوند، للكاتب البريطاني الشهير إيان فليمينغ.

وبحسب تقارير صادرة عن الشرطة، فإن عملية السطو وقعت بمنزل في إنفيلد، شمال لندن في تاريخ 23 مارس/آذار، وأن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار من مسرح الجريمة قبل وصول الضباط بوقت قليل.

وأكد شهود عيان، أن العصابة التي أقدمت على عملية السرقة تتألف من ثلاثة أشخاص، كانوا يتحدثون بلكنة من أوروبا الشرقية. استطاعوا الدخول إلى المنزل من المدخل الخلفي، وقاموا بسرقة الأسلحة، ومن بينها مسدس "والذر بي بي كي"، ومسدس "ريفولفر سميث".

وقال المحقق البريطاني بول ريدلي في بيان أصدره، إن "الأسلحة النارية التي سٌرقت مميزة للغاية ويمكن التعرف عليها، تم تصنيعها بناء على طلب خاص لتستخدم في أفلام جيمس بوند"، ومن المؤكد أنه سيتم التعرف عليها بحال عرضت للبيع".

وأضاف ريدلي أن هذه الأسلحة لا يمكن الإستغناء عنها، وهي فريدة من نوعها. قائلا "على سبيل المثال، من بينها سلاح "ويستن 44 ماغنوم" مطلي بالكروم وهو الوحيد في العالم".

وأكد أن "صاحب هذه الأسلحة منزعج للغاية، ويأمل حقًا أن تعاد إليه".