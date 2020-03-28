شاهد: عمدة مدينة إيطالية يلجا إلى الطائرات المسيرة لملاحقة المخالفين للعزل المنزلي

قال عمدة مدينة مسينة الإيطالية في جزيرة صقلية "لا يمكنني الانتظار كي أتحقق من التزام الناس في جميع ضواحي المدينة من خلال الشاشات"، لذا تم تجهيز طائرات مسيرة تستطيع القيام بهذه المهمة، وتساعد في مراقبة التزام المواطنين بالعزل المنزلي الذي فرضته السلطات في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وتحولت إيطاليا تدريجيا إلى واحدة من أكثر دول العالم تضررا، وبؤرة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في أوروبا بعد تسجيل أكثر من 9100 وفاة معلنة حتى أمس الجمعة، وأكثر من 86 ألف إصابة.

وتحاول السلطات إبقاء المواطنين في منازلهم لكبح انتشار الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولي في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، ومن المتوقع أن يتم تمديد قانون الإغلاق في البلاد، بعد أن فشلت كافة المساعي للحد من ارتفاع أعداد المصابين.

وفي مقطع مصور، أقدم كاتينو دي لوكا على نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أكد دي لوكا أن خطوته التالية هي المعركة التي سيخوضها ضد المخالفين لقرار العزل المنزلي.

وأكد في مقطع فيديو تم نشره يوم الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة أصبحت موجودة في كل مكان.