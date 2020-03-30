وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مصر

أعلنت هيئة الرعاية الطبية المصرية بمدينة بورسعيد اليوم الإثنين وفاة أول طبيب مصري مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان على موقع فيسبوك إنه تم الإبلاغ عن الحالة الحرجة للطبيب أحمد عبده اللواح (57 عاماً)، وكان يعمل كأستاذ للتحاليل الطبية بجامعة الأزهر، مساء السبت الماضي ومن ثم نُقل إلى مستشفى التضامن حيث بقى تحت جهاز للتنفس الصناعي بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن حالة اللواح شهدت تحسناً كبيراً وهو ما تم على إثره نقله إلى مستشفى آخر للعزل الطبي قبل حدوث تدهور مفاجئ أدى إلى وفاته في الساعات الأولى من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللواح تلقى عدوى الفيروس عبر أحد الأشخاص الذين أجروا تحليلاً بمعمله دون علمه بإصابته.

وأضافت أن اللواح اتجه لعزل نفسه ذاتياً فور علمه بإصابة المريض بالفيروس قبل أن تظهر أعراض العدوى على الطبيب نفسه.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في مصر إلى أكثر من 600 حالة وتم تسجيل 40 حالة وفاة جراءه.