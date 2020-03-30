شركة طيران "إيزي جيت" البريطانية توقف جميع رحلاتها بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" البريطانية اليوم الإثنين تعليق كافة رحلاتها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس يوم الأحد وستمنح طاقمها بأكلمه إجازة لمدة شهرين.

وجاء في البيان: "قررت إيزي جيت وقف رحلات أسطولها بالكامل بدءاً من اليوم نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات استجابة لوباء فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن الشركة لن تتمكن من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.

ويأتي قرار الشركة بعدما شهد الإقبال على رحلاتها انخفاضاً غير مسبوق بسبب حظر الحكومات العديد من الدول لرحلات الطيران بسبب انتشار الوباء.

وسيرت الشركة أكثر من 650 رحلة لنقل حوالي 45 ألف مسافر علقوا بسبب الحظر المفروض في دول عدة حول العالم.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة لاحقاً اليوم عن خططتها بشأن تسريح العمالة واستراتيجيتها المستقبلية في ظل الوضع الحالي.