فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

يستمر وباء كورونا في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم لأخر.

وتأكدت رسمياً وفاة حوالي 34 ألف شخص وإصابة أكثر من 722 ألف شخص في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عددا كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء حوالي 152 ألف شخص حتى الآن.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

الصين

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، حيث بدأ تفشي الوباء في كانون الأول/ديسمبر، أكثر من 81 ألف إصابة وسجلت أربع حالات وفاة جدد ليصل إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس بها إلى أكثر من 3300 شخص، فيما شفي 75,700 شخص.

الولايات المتحدة الأمريكية

تخلّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فكرة عزل ولاية نيويورك ورجّح أن يصل معدّل الوفيّات في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس إلى ذروته في غضون أسبوعين. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "لذلك، سنمدّد إرشاداتنا حتّى 30 نيسان/أبريل لإبطاء انتشار" الفيروس.

وتُعتبر الولايات المتحدة، من حيث عدد الحالات، الدولة الأكثر تضرّراً من الفيروس، إذ سُجّلت فيها أكثر من 142 ألف إصابة وأكثر من 2,400 حالة وفاة.

أ ب Patrick Semansky

إسبانيا

سُجّل ما لا يقل عن 6,800 وفاة من أصل أكثر من 80 ألف إصابة. وفي ضوء هذه الأعداد، ثمّة أمل لدى السلطات الإسبانيّة في أن تكون ذروة العدوى قد اقتربت.

إيطاليا

بدأ الحجر المنزلي يعطي أولى نتائجه ويتواصل تباطؤ انتشار العدوى في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، حيث سُجّلت أكثر من 10 آلاف وفاة ووصل إجمالي المصابين إلى أكثر من 97 ألف مصاب.

الأرجنتين

أعلنت الأرجنتين الإثنين تمديد فترة الحجر الالزامي 14 يوماً لمواجهة الفيروس الذي أصيب به 820 شخصاً في البلاد وأودى بعشرين آخرين منذ بداية آذار/مارس.

ساحل العاج

سجلت ساحل العاج الأحد أول وفاة على أراضيها جراء فيروس كورونا، حسبما أعلن وزير الصحة. وسُجلت الأحد 25 إصابة جديدة رسمياً في البلاد، ليصبح المجموع 165 حالة.