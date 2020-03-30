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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ التعافي من كورونا في يونيو

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -   حقوق النشر  أ ب
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رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن يصل معدّل الوفيّات في الولايات المتحدة الأمريكية جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى ذروته في غضون أسبوعين.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أنّه سيُمدّد الإرشادات الحكوميّة المتعلّقة بـ"التباعد الاجتماعي" حتّى 30 نيسان/أبريل.

وقال إنّه بالاستناد إلى التقديرات "فإنّ ذروة معدّل الوفيات يُرجّح أن تحدث في غضون أسبوعين".

وأضاف "لذلك، سنمدّد إرشاداتنا حتّى 30 نيسان/أبريل لإبطاء انتشار" الفيروس.

وتوقع ترامب أيضًا أن تكون البلاد في طريقها "نحو التعافي" بحلول الأول من حزيران/يونيو.

وقال إنّه سيكون هناك إعلان "مهم" يوم الثلاثاء بشأن خطط الحكومة واستراتيجيتها للمضي قدما في مكافحة الفيروس.

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