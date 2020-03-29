مؤشرات إيجابية لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل وفيروس كورونا يلقي بظلاله على المحادثات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس أنهما حققا "تقدما مهما" في المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وحدة طارئة، وأكدا أنهما سيعقدان اجتماعا الأحد "للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشارت مصادر إلى أن نتنياهو وغانتس أجريا محادثات طوال ليل السبت الأحد "بهدف تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وغيرها من التحديات التي تواجه إسرائيل". وأوضحت نفس المصادر أنه "تم إحراز تقدم مهم خلال الاجتماع وسيعقد اجتماع آخر خلال اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في وقت سابق بيني غانتس تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس- آذاروكانت الثالثة خلال أقل من عام.

وأطاحت الأحزاب المناهضة لنتنياهو المنقسمة برئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يولي إدلشتاين، المقرب من رئيس الوزراء والعضو في الليكود. وانتخب غانتس الخميس رئيسا للكنيست ما أدى إلى انقسام تحالفه.

ودعا كل من رئيس الأركان السابق بيني غانتس ونتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، خصوصا في ظل غياب ضمانات بأن غانتس سيتمكن من تشكيل الحكومة.

وأحصت إسرائيل حوالى أربعة آلاف إصابة و15 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ولا تتوفر بعد معلومات رسمية حول الحكومة المستقبلية، لكن نتنياهو كان قد اقترح في وقت سابق التناوب على منصب رئيس الوزراء، على أن يترأسه هو أولا لمدة 18 شهرا.

ويواجه نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ 2009 تهما بالفساد، ينفيها. وأدى تفشي وباء كوفيد-19 في إسرائيل، إلى تأجيل محاكمته التي كانت مقررة في 17 مارس-آذار الجاري.