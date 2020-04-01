أدخل عالم فيزياء فلكية أسترالي أراد تمضية الوقت في ظل إجراءات العزل جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، المستشفى بعدما سدت قطع مغناطيسية أنفه خلال تجربته عقداً اخترعه للوقاية من الإصابة.

وتقوم فكرة الباحث دانييل ريردون على آلية تصدر إشارة صوتية عندما يقرب الشخص الذي يضعه، يديه من فمه.

وروى لمحطة "ايه بي سي" التلفزيونية أن تجاربه الأولى لم تؤت ثماراً وقد بدأ وهو جالس على كنبة في منزله "وضع قطع مغناطيسية" على وجهه "بطريقة لا منطقية"، وهي عنصر أساسي في "اختراعه".

وأوضح "بدأت أضع المغناطيس على الأذن ومن ثم فتحتي الأنف. فدخلت قطعتا مغناطيس في فتحتي الأنف اللتين انغلقتا على بعضهما البعض وضغطا على جدار الأنف".

وحاول العالم على مدى ساعة سحبها قبل أن تقنعه صديقته وهي خبيرة في التصوير بالأشعة، بالانتقال إلى المستشفى في ملبورن حيث تعمل.

وأوضح أن أنفه "يتعافى" وهو لا يعاني من أي ضرر دائم. وقال إنه لا يملك "الشجاعة الكافية للعب مجدداً" بالقطع المغنطيسية لكنه مصمم على المضي قدما في تطوير فكرة العقد الواقي.