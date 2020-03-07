شاهد: أستراليا تطالب المواطنين بالهدوء بعد "معارك ورق المراحيض"

دعت الشرطة الأسترالية الناس إلى الهدوء بعد أن نشب خلاف على ورق المراحيض في أحد متاجر سيدني السبت، خصوصاً بعد وقوع عدة مشادات مماثلة مؤخراً بسبب الهلع لدى المستهلكين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث نساء يمسكن بشعر بعضهن البعض ويصرخن أثناء شجارهن على حزمة كبيرة من هذه السلعة المرغوبة على رصيف متجر في سيدني.

وقالت إحدى النساء فيما كانت المرأتان الأخريان تحرسان عربة مكدسة بلفائف ورق المراحيض "أريد حزمة واحدة فقط!".

وتدخل موظفان لفك الاشتباك واستُدعيت الشرطة لكن لم يتم القبض على أحد.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9Newspic.twitter.com/9TmDAStb9D — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020

ويأتي هذا الحادث بعد صعق الشرطة رجلاً هاجم زبوناً وعاملاً في أحد المتاجر في بلدة تامورث في نيو ساوث ويلز الخميس.

وكتب براد هازارد وزير الصحة في نيو ساوث ويلز على "تويتر" السبت مرفقا تغريدته بصورة للرفوف الفارغة "رجاء توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات كبيرة من ورق المرحاض... لن يكون هناك أي مشكلة".

Pls STOP! Calm common sense would tell us if some individuals were not buying excessive numbers of toilet rolls... there would be no problem. Don’t make it difficult for the vulnerable, elderly, people with disabilities to find basic necessities. ⁦@NSWHealth⁩ pic.twitter.com/PPVnmCaoPX — Brad Hazzard (@BradHazzard) March 7, 2020

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت أكبر سلسلة سوبرماركات في أستراليا سقفا على مبيعات ورق المرحاض مؤكدة للمستهلكين أن ليس هناك أي نقص في هذه السلعة.

وأكدت أستراليا أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في العالم.

وآخر المصابين هو طبيب في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد عاد مؤخراً من الولايات المتحدة. وقد عالج حوالى 70 مريضاً رغم ظهور أعراض الفيروس عليه.