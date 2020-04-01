منازل جاهزة نقالة مطلة على البحر لمشردي لوس أنجلوس المصابين بفيروس كورونا

قررت سلطات مدينة لوس أنجلوس التي لا تملك مساكن منخفضة الثمن، أن تعزل المشردين المصابين بفيروس كورونا المستجد في منازل نقالة مجهزة للتخييم وركنها في منطقة على شواطئها المطلة على المحيط الهادئ. وتم نقل أكثر من عشرين مشردا إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيغوندو في ضاحية لوس أنجلوس الجنوبية. وقد جهز الموقع بحوالي مئة منزل جنبا إلى جنب مع منظر رائع على البحر.

ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.

ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجلوس حتى الآن لعزل مصابين بوباء كوفيد-19 الذين لا يملكون المال، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو 50 ألفا في المنطقة.

وأوضحت جانيس هان، مسؤولة في المنطقة بالقول "نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيدا عن عائلاتهم والآخرين".

ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين. وقد اشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة.