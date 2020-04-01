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المملكة المتحدة

شاهد: مجموعة من الماعز تجوب الشوارع المقفرة في المملكة المتحدة

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بقلم:  Sami Fradi
قطعان من الماعز تمشي وتقفز بحرية في شوارع في مدينة لينديدنو في ويلز
قطعان من الماعز تمشي وتقفز بحرية في شوارع في مدينة لينديدنو في ويلز   -   حقوق النشر  ANDREW STUART via AP
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بينما يخضع الناس في المملكة المتحدة إلى الحجر الصحي المنزلي الصارم، استغلت مجموعة من الماعز الهدوء لتجوب الشوارع المقفرة. ورصد منتج التصوير أندرو ستيوارت الماعز وهي تتسلق الجدران، وتجتر من نباتات أصحاب البيوت، وتركض وسط مدينة لاندودنو شمال ويلز.

وينشر ستيوارت أشرطة مصورة للمغامرين على صفحته في موقع تويتر على الانترنت، وهي تحظى بمئات آلاف المشاهدات. ويقول ستيوارت إن الماعز يمكث عادة في حديقة قريبة من لاندودنو. ومنذ الأسبوع الماضي يفرض الحجر الصحي المنزلي في المملكة المتحدة، التي تحاول مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

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