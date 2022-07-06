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باكستان

بالصور: ماعز صغير بأذنين بطول 54 سنتيمتراً يلهب وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان

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بقلم:  يورونيوز
سسس
سسس   -   حقوق النشر  Asif HASSAN / AFP

أصبح ماعز صغير ذو أذنين طويلتين للغاية نجما على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان، إذ يدعي مالكه أنه كسر رقماً قياسياً قد لا يكون موجوداً في الأساس.

يعيش الماعز "سيمبا" الآن حياة مدللة في كراتشي، حيث وُلد الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا مذاك ليصل طول الواحدة فيهما إلى 54 سنتيمتراً.

ويقول المربي محمد حسن ناريجو إنه اتصل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال الحيوان إليها، رغم عدم وجود فئة "أطول أذنَي ماعز" في الوقت الراهن على موقع المنظمة الإلكتروني.

وروى ناريجو بفخر "بالكاد بعد 10 إلى 12 يوماً من ولادته، بدأ (الحيوان) يظهر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية وفاز بمسابقة جمالية". وأضاف "بعد 30 يوماً، أصبح محبوباً لدرجة أن شخصية مشهورة ستحتاج إلى 25 إلى 30 عاماً لتحقيق الشهرة نفسها".

Asif HASSAN / AFP
يبلغ طول أذني "سيمبا" الماعز 54 سنتيمتراًAsif HASSAN / AFP

آذان "سيمبا" ممدودتان لدرجة أن ناريجو اضطر إلى ثنيهما على ظهره لمنع الحيوان الصغير من الدوس عليهما. كما صمم حزاماً حتى يتمكن الحيوان الصغير من وضع أذنيه حول رقبته.

ويبدي ناريجو بعض القلق بشأن الاهتمام الذي يحصل عليه "سيمبا"، بما في ذلك من المربين المنافسين. وهو يلجأ إلى الصلوات والتقاليد طلبا للحماية للماعز الصغير.

Asif HASSAN / AFP
الماعز سيمبا صار مشهوراً بحسب ما يقوله صاحبهAsif HASSAN / AFP

وأوضح ناريجو "نتلو آيات من القرآن وننفخ عليه لدرء عين الحسّاد"، مضيفاً "عملاً بتقليد ورثناه عن أسلافنا، ربطنا حوله خيطاً أسود محصناً بآيات من القرآن".

المصادر الإضافية • أ ف ب