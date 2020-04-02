استطلاع يمنح ترامب وحشود ميامي لقب "الأكثر حماقة" في أميركا خلال أزمة كورونا

منح استطلاع جديد للرأي التلاميذ الأمريكيون الذين تحدوا التحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد عبر مواصلة الاحتفال على شواطئ فلوريدا خلال عطلة الربيع، والرئيس دونالد ترامب مناصفة لقب الأمريكيين "الأكثر حماقة" هذا العام. وأثارت صور الشواطئ والنوادي الليلية المزدحمة على طول الشريط الشهير الذي يتسم بالمتعة في ميامي بيتش بعد التزام معظم الأمريكيين تدابير التباعد الاجتماعي، حيرة وغضب واسعين الشهر الماضي.

حتى أنهم واجهوا توبيخا من ترامب الذي انتُقد لطريقة تعامله مع الوباء، وسط تأخيرات في الاختبارات وتعهدات بإعادة فتح البلاد مع حلول عيد الفصح.

وقد وجد الاستطلاع السنوي الذي أطلقه مستشار إعلامي أمريكي كرمز للاحتفال بيوم كذبة الأول من نيسان/أبريل، أن الجمهور الأمريكي اعتبر أن الجهتين تصرفتا بتهور. ومن بين أكثر من ألف أمريكي تم الاتصال بهم هاتفيا بشكل عشوائي بين 25 و27 آذار/مارس، رأى 51 بالمئة أن ترامب تصرف بحماقة في العام الماضي فيما قال 50 بالمئة الأمر نفسه عن حشود ميامي. وقال منظم هذا الاستطلاع جيف بارغ إن هذه المبادرة أقيمت "على سبيل التسلية".

وظهرت على القائمة أسماء سياسيين آخرين من بينهم نانسي بيلوزي وجو بايدن وراند بول، وهو أول سيناتور أمريكي يصاب بفيروس كورونا. كما احتل هارفي واينستين المرتبة الثالثة، متقدما على مغني الراب كانييه ويست والممثل جوسي سموليت.

ومن بين الفائزين السابقين في هذه الاستطلاع الذي استمر من 1990 إلى 2007 وكانت تجريه شركة "أوبينين ريسيرتش كوربوريشن"، بريتني سبيرز ومايكل جاكسون وبيل كلينتون.