المنظمة الدولية للهجرة تنقذ أكثر من 250 مهاجرا في الصحراء قرب ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة انقاذ أكثر من 250 مهاجرا الأسبوع الماضي قرب منطقة مداما، شمال النيجر، المحاذية لليبيا، وسيتم وضعهم في الحجر لأسبوعين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في صفحتها على فيسبوك إنها وفرت "الغذاء والماء" للمهاجرين الذين ينحدر 104 منهم من نيجيريا، و53 من غانا و34 من بوركينا فاسو. وأكدت أنه يوجد رضيع ضمن المجموعة "يتلقى حاليا الرعاية من طاقم الحماية" التابع لها. وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى مدينة أغاديس في شمال النيجر، وإيواؤهم في ملعب كرة قدم لأسبوعين.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن "قلقها من العدد الكبير للاجئين" الذين "يواصلون الوصول" إلى هذا البلد "رغم الحجر التام" المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وتملك المنظمة الدولية للهجرة مراكز عبور في نيامي، فتحت مؤخرا "لإدارة الارتفاع المفاجئ في عدد المهاجرين المنكوبين بسبب غلق الحدود".

بالتوازي، أعلنت المنظمة أن 764 مهاجرا منهم 391 من النيجر و140 من مالي و101 من غينيا أكملوا للتو "فترة حجر امتدت 14 يوما" في أسامكا على الحدود مع الجزائر، بينهم أطفال وحوامل وجرحى.