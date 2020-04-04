قاعة مشاهير كرة السلة تكرم كوبي براينت وتضعه على رأس لائحتها هذا العام

سيكون أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت على رأس لائحة من المكرمين لدخول قاعة مشاهير كرة السلة لعام 2020.

ولقي كوبي، الفائز بالدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين مصرعه في حادث تحطم طائرته أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، وسيكون إلى جانب مكرمين آخرين في قاعة المشاهير "نايسميث ميموريال" في 29 آب/أغسطس المقبل.

ومن أبرز المكرمين أيضاً نجم سان أنتونيو السابق تيم دنكان الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة ثلاث مرات، كيفن غارنيت صاحب خمس عشرة مشاركات في مباراة كل النجوم وأمضى معظم مسيرته في صفوف مينيسوتا تمبروولفز، والمدرب رودي توميانوفيتش بطل الدوري مرتين في صفوف هيوستن روكتس منتصف التسعينات.

بالإضافة إلى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك باومان المتوفي جراء أزمة قلبية عام 2018 بعمر 41 عاماً.

وقال المدير التنفيذي لقاعة المشاهير جون دوليفا "جيل 2020 هو من دون أدنى شك أحد أعظم الأجيال على مر التاريخ بفضل الموهبة والتأثير الاجتماعي غير المحدود".

وأضاف "فقدت أسرة كرة السلة خلال عام 2020 أكثر من أيقونة بشخص مفوض رابطة الدوري الاميركي ديفيد شتيرن وكوبي براينت بالإضافة إلى توقف نشاط اللعبة بسبب فيروس كورونا".

وتابع "نشكر جيل 2020 لكل ما قاموا به للعبة كرة السلة ونتطلع قدماً للاحتفال بهم في آب/أغسطس".

وصٌدم عالم كرة السلة بوفاة كوبي براينت في حادث تحطم هليكوبتر أدى كذلك إلى مصرع ابنته جانا وسبعة آخرين.

كما توقف نشاط الدوري الأميركي حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء "كوفيد19".