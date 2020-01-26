وفاة نجم كرة السلة الأمريكية السابق براينت في حادث تحطم مروحية

أعلن موقع "تي أم زي" الأمريكي الأحد وفاة نجم كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت في حادث تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا. وأوضح الموقع أن "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى أنن "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.

وولد كوبي براينت في 23 أغسطس/ تموز 1978 في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا وهو إبن لاعب السلة السابق في فيلادلفيا 76 والمدرب السابق لفريق لوس أنجلس سباركس جو "جيلي بين" براينت.

لعب كوبي براينت في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة بداية من العام 1996 في فريق لوس أنجلس لايكرز ثن إلتحق بموقع شوتينغ غوارد الذي يلعب ضمن الاتحاد الوطني لكرة السلة في الولايات المتحدة.