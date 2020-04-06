فيروس كورونا: آخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة

في وقت تزيد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عن مليون و200 ألف حالة، تتشارع الدول والحكومات في جهودها من أجل احتواء انتشاره المستمر منذ نهاية العام الماضي.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 حوالي 70 ألف إصابة ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء،

وبينما انخفض المعدل اليومي أمس الأحد للوفيات في بؤر للفيروس في أوروبا كإسبانيا وإيطاليا تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل وفيات أعلى بلغ إجماليها أكثر من 9600 حالة حتى الآن.

الولايات المتحدة الأمريكية

توفّي أكثر من 1200 شخص جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، استنادًا إلى إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأحد الساعة 20,30 (الإثنين 00,30 ت غ). وسجّلت البلاد 337,072 إصابة و9,633 وفاة، حسب الجامعة.

الأمم المتحدة

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن كوفيد-19.

إيطاليا

أعلن مسؤولون إيطاليون أنهم قد يعمدون قريباً إلى تخفيف القيود المرفوضة على التنقل في البلاد، بعدما تراجعت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في الساعات الـ24 الاخيرة بلغ 525 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات حوالي 17 ألف، وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 19 آذار/مارس حين أحصت البلاد 427 وفاة بكوفيد-19.

لبنان

بدأ لبنان الأحد بإعادة رعاياه من الخارج بعدما كان أغلق مطاره في اطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة الفيروس. وهبطت طائرتان من أربع لشركة طيران الشرق الأوسط قبل ظهر الأحد وبعده ناقلة 157 راكباً، الأولى من الرياض والثانية من أبوظبي وفق الإعلام المحلي.

وسجّل لبنان الذي يفرض اجراءات مشددة للحدّ من تفشي الفيروس، 527 إصابة توفي 18 منهم.