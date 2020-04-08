"من المزرعة إلى المائدة" مبدأ قيد التطور في الإمارات

"إماريتس بيو فارم" أكبر مزرعة فواكه وخضروات عضوية مملوكة للقطاعِ الخاص في دولة الإمارات، في مكانٍ ما يفخر العاملون في المزرعة الواقعة بمنطقة الشويب في العين، وتمتد على مساحة 250 ألف متر، بتثقيف الناسِ وتقديمِ المعلومات حول تقنية الزراعة العضوية المتناسبة مع البيئة، مثلاً خلال مهرجانِها السنوي.

في الآونة الأخيرة، كانت الاستدامة والحد من النفايات من الاتجاهات البارزة، إلا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت في الوقت الحالي أكثر أهمية. نبحث جميعنا عن منتوجات عضوية نجدها بالقربِ من منازلنا.

من المزرعة إلى المائدة

قال يزن الكدماني مدير العمليات في مزرعة "إماريتس بيو فارم"، إن مبدأ "من المزرعة إلى المائدة، قيد التطور منذ مدة في البلاد. والفكرة تكمن في محاولتك لمعرفة ما هو متوفر موسميا؟ ما هي الأطباق التي يمكن استخدام هذه المكونات فيها! إذا كنت تقوم بهذا الأمر إذا أنت تتناول أطعمة طازجة ذات قيمة غذائية أعلى كما أنك تساهم في التقليل من نسبة الكربون؟ لأن طعامكَ لم يسافر آلاف الكيلومترات".

العديد من الأشخاص الذين يتوافدون إلى المهرجان في كل عام، لا يأتوا فقط للاستمتاع والترفيه، إنما للتعلم والاكتشاف والتحدي. لأن اهتمام الناس يتزايد يوميا حول الطعام الذي نتناوله. من أين يأتي؟ والأهم من ذلك مما يتكون؟.

اليوم أصبح بإمكانك ومن خلال استخدام الخريطة الفعلية للمزرعة أن تصل إلى كافة المعلومات التي تريد عن المنتجات.

رمز الرد السريع

اعتبر هيمانت جولكا، أحد المؤسسين لشركة "فيجي تيك" أن "البشر توقفوا عن الشعور بالرغبة أو الفضول لمعرفة من أين يأتي طعامهم، عندما أنظر إلى الطماطم، ليس لدي أي فكرة من أين أتت، وهذه هي المشكلة التي أردنا حلَها. لذا يتم استخدام التكنولوجيا في مكانها، والبرمجيات في مكانها المناسب والتي تنشئ رمز الاستجابة السريعة".

ويتابع جولكا مشيرا إلى أن "رمز الاستجابة السريعة أو رمز الرد السريع هو الأساس، تحصل من خلاله على رابط، فقط اضغط على هذا الرابط وبمجرد الدخول إلى المعلومات، يقدم إليك كافة التفاصيل التي تريدها عن المحصول. يظهِر لك تاريخ الزرع"، "يظهر لك أن لديها أكثر من سبعمائة وستين كيلوغراما من المحاصيل التي قمنا بحصدها. تحصل على كافة المعطيات من موقعِ المزرعة، ساعات العمل الآلات التي استخدمت، وإذا تابَعت بالبحث ووصلت إلى الأسفل، تجد الحقل الذي جاءت منه".

غذاء آمن كاف ومغذ وبأسعار معقولة

من جهتها، قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي "إذا نظرت إلى تعريف الأمن الغذائي، إن كل ما في الأمر يتعلق بكيفية تمكين مواطني بلد ما من الوصول إلى غذاء آمن كاف ومغَذ وبأسعار معقولة في جميع الأوقات"، وأضافت أن "الخضار والأسماك هي بعض الأطعمة التي نشعر بأن التكنولوجيا قد تساعدنا في الحصول عليها في الإمارات بشكل مستدام وأقل تكلفة".

الزراعة العضوية

الزراعة العضوية تعتمد على زراعة الخضروات والفواكه المتعددة بطرق طبيعية بعيدة عن استخدام الأسمدة والمواد الكيميائية.

وباتت التكنولوجيا والاستدامة أولوية لدى المنتجين والمستهلكين وأيضا لدى الحكومات.

في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل المساحات الصالحة للزراعة 1 بالمئة فقط من إجمالي الأراضي. ومع ذلكَ، تستخدم الزراعة والري أكثر من خمسين بالمئة من إمدادات المياه. وفي الوقت الحالي يستورد مجلس التعاون الخليجي 90 ٪ من غذائه.

يهدف المهرجان الجديد للأغذية المستدامة الذي يقام في مدينة جميرا إلى تثقيف الحاضرين وإحياء روحِ المنافسة والتحدي في ما بينهم.

وتحرص العديد من المطاعم اليوم على استخدام أطعمة مستدامة بأسعار معقولة أيضا.

ويعد مركز دبي المالي العالمي عنوانا للمطبخ الراقي، في مطعم بوكا أضيفت طاولة شيف مستدامة وتستخدم القائمة نسبة عالية من المنتجات المحلية.

أولوية عالمية

ولا تزال الاستدامة الغذائية تمثل أولوية عالمية، فالرحلة من المزرعة إلى مائدة الطعام تكون أقصر بكثير، النفايات أقَل، إلا أن الطعم يكون جيدا إن لم يكن أفضل بكثير.