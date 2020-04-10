كورونا يستهدف الرجال أصحاب الأوزان الزائدة بشكل خاص

لاحظ عدد من الأطباء بمستشفيات باريس ولندن ونيويورك أن فيروس كورونا المستجد يستهدف الرجال وخاصة الذين يعانون من السمنة أكثر من النساء.

وفي مستشفى بيتييه سالبيتريير في باريس، قال الطبيب ماتيو شميت، إن "نسبة كبيرة جداً من المرضى الذين يأتون لغرف العناية المركزة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة"، مضيفاً بأن "ثلاثة أرباع مرضانا هم من الرجال".

كذلك أشار هاني سبيتاني، الجراح بمستشفى ماونت سايناي في نيويورك، إلى أن "80٪ من المرضى المقبولين بقسم الطوارئ هم من الرجال".

وفي العاصمة البريطانية لندن، يلاحظ الدكتور ديريك هيل من جامعة يونيفيرسيتي، أن "الرجال أكثر من النساء" يخضعون لأشكال حادة من المرض الناجم عن فيروسات سلالة كورونا".

ويضيف أن المرضى الذين يعانون من "مشاكل زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للخطر".

وتؤكد الإحصاءات البريطانية لمرضى فيروس كورونا ملاحظات الأطباء الثلاث، حيث تشير إلى أن "73% من المصابين هم من الرجال و73.4% منهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن".

كذلك أعلنت منظمة "ICNARC" البريطانية للرعاية المركزة والإحصاء الطبي أن 42.4% من أصحاب الأوزان الزائدة الذين دخلوا للعناية المركزة لم يتمكنوا من الشفاء مقابل نجاة 56.4% من أصحاب الأوزان المتوسطة إلى الخفيفة الذين احتاجت حالاتهم للرعاية المركزة.

وتشير المنظمة، التي أجرت بحثها على 2200 مريضاً في بريطانيا، إلى أن 55.4% من النساءء يشفين من الفيروس مقابل 47.8% من الرجال.