سانوفي للأدوية تتعهد بالتبرع بـ 100 مليون جرعة من عقار كلوروكين إلى 50 دولة

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي الجمعة بأنها تستعد للتبرع بـ 100 مليون جرعة من دواء هيدروكسي كلوروكين، العقار المضاد للملاريا المستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد، إلى خمسين دولة لعلاج مرضى فيروس كوفيد-19.

وقالت سانوفي في بيان لها إن عقار هيدروكسي كلوروكوين من بين الأدوية التي تم تقييمها من قبل منظمة الصحة العالمية في إطار تجارب سريرية دولية تهدف إلى إيجاد حل علاجي لمكافحة انتشار الفيروس التاجي. وأضافت المجموعة التي كشفت أنها تلقت "عددًا متزايدًا من الطلبات من الحكومات حول العالم"، أنها رفعت من قدرتها الإنتاجية لهذا العقار بنسبة 50 بالمئة وتعتزم مضاعفته بأربع مرات بحلول الصيف. لكن المختبر حذر من أن فعاليته أو سلامة استخدامه لم يثبت بعد، وأن الأدلة السريرية الحالية "غير كافية".

وعلى الرغم من أن الدواء يثير الكثير من الأمل، أشارت الشركة إلى أنه "يجب التأكيد على أن نتائج الدراسات الجارية ليست متاحة وقد تكون إما إيجابية أو سلبية". وحرصت سانوفي على التأكيد بأنها ستواصل التبرع بالدواء للحكومات والمستشفيات إذا نجحت الدراسات السريرية الجارية".

هذا وأثار أخصائي الأمراض المعدية الفرنسي ديدييه راولت نظرية العلاج بعقار كلوروكين الشهر الماضي وواجه حملة انتقادات واسعة من المجتمع الطبي. وإلتقى راولت الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاعه على نتائج أحدث دراسة بشأن فعالية دواء كلوروكين المضاد للملاريا في علاج فيروس كوفيد-19. ووفقًا للمختص الفرنسي أثبت عقار هيدروكسي كلوروكين فعاليه بمجرد ظهور الأعراض الأولى للفيروس التاجي.