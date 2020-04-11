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إيطاليا

رسالة عرفان من اتحاد كرة القدم الإيطالي إلى المتواجدين بالخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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Virus Outbreak Italy Easter
Virus Outbreak Italy Easter   -   حقوق النشر  Cecilia Fabiano/LaPresse
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أرسل اتحاد كرة القدم الايطالي رسالة فيديو مفعمة بالعاطفة تشجيعا للمتواجدين في الخطوط الامامية لمعركة ايطاليا مع وباء فيروس كورونا.

الفيديو خرج بعد أن مددت الحكومة الايطالية فترة الحجر الصحي على المواطنين حتى الرابع من مايو المقبل.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في ايطاليا التي اصيبت بعدوى فيروس كورونا 143626 شخصا، وتوفي 18279 شخصا.

وقد جاء في تلك الرسالة:

" اولئك الجنود الذي يقفون في الصف الأمامي، لديهم نفس الهدف الذي يملكه عناصر الفريق الوطني، لديهم نفس الشعور تجاه ألوان المنتخب الايطالي و نفس روح الفريق ونفس الرغبة للفوز، لكن المباراة التي يلعبونها لا تجري على أرض الملعب، ولذلك قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم أن يقدم كأسا مميزة، كأس القلب لعام 2020،لهم جميعا، لأنهم أبطال ايطاليا."