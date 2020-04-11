شاهد: روبوتات لتشجيع فريق بيسبول بسبب فيروس كورونا

لم يسمح لمشجعي البيسبول في قارة آسيا مغادرة منازلهم بسبب الحظر المنزلي المفروض، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتسبب ذلك في حرمانهم من التشجيع لفريقهم المفضل في الملعب.

قرر فريق راكوتين مونكيز التايواني تنفيذ فكرة مبتكرة، للعب أمام جمهور بدلاً من أن يظل الملعب فارغًا من المشجعين.

تم وضع روبوتات تدق الطبول وعارضين في المدرجات يرتدون ملابس المشجعين.

وبالرغم من أن الروبوتات والعارضين لا يستطيعون فعل شيء غير مجرد النظر إلى الفراغ، صرح اللاعبون أنه أفضل من لا شيء.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت منظمة دوري البيسبول الأمريكية، أنها تجري مناقشات حاليًا مع مسؤولي الصحة الفيدراليين من أجل أن يشارك اللاعبون في معسكرات التدريب بحلول شهر مايو/ أيار.

وستشمل خطط بدء ألعاب البيسبول إجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم وجود زيارات مكثفة وكذلك مناطق تحكم إلكترونية لإبقاء المحكمين على بعد ستة أقدام من مركز اللعب.