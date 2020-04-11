وباء كورونا: آخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 100859 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة رسمية.وشُخّصت رسميا أكثر من 1664110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء.

وأصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيّات إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي.

وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا 18849 وفاة. وتُسجّل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، على غرار ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، تراجعًا في شدّة الضغط على المستشفيات، ما يُشير إلى أنّ العزل بدأ يؤتي ثماره. وأعلنت إسبانيا الجمعة أدنى عدد من الوفيات اليومية منذ 24 آذار/مارس، مع تسجيل 605 وفيات.

رغم ذلك، تدعو السلطات الصحية في كل أنحاء العالم إلى عدم التراخي في الجهود. وفي وقت بدأ بعض الدول الأوروبية يُعدّ للخروج من تدابير العزل، يحذر خبراء من التسرع في رفعها.