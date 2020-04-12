تدابير العزل في فرنسا قد تمدد لما بعد العاشر من أيار/مايو

ينوي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه إلى الفرنسيين مساء الإثنين، تمديد تدابير العزل في البلاد حتى العاشر من أيار/مايو على الأقل، بحسب مصادر في أوساطه.

ورفضت الرئاسة التعليق على هذه المسألة. وكانت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أشارت إلى أن العزل قد يستمر حتى نهاية الشهر المقبل وإعادة فتح المدارس في أيلول/سبتمبر.

وتوفي 13832 شخصا جراء وباء كوفيد-19 في فرنسا مع 635 وفاة خلال 24 ساعة، بحسب آخر حصيلة رسمية السبت.

وذكرت مصادر قريبة من الرئيس الفرنسي أن الأخير "سيشير إلى موعد انتهاء العزل خلال أيار/مايو أقله بعد إجازة 8 إلى 10 منه. وهو موعد بعيد كفاية لنفهم أننا سنبدأ برفع للعزل لكن تدريجيا". ويتوقع أن يختار موعدا "بعيدا بما يكفي لتوضيح الجهود اللازمة وقريبا كفاية لرسم صورة فرنسا ما بعد الوباء".

وفرضت تدابير العزل في فرنسا في 16 آذار/مارس ولن تعود الحياة إلى طبيعتها قريبا. فمثلا لن يعاد فتح المدارس والمتاجر، بل يتم دراسة مسألة فتح المدارس في أيلول/سبتمبر بحسب هذه المصادر.

وسيتوجه ماكرون مساء الإثنين إلى الفرنسيين في خطاب متلفز بعد سلسلة مشاورات مع أطباء ونواب وجمعيات ونظرائه الأوروبيين.

لكن لا يتوقع أن يتطرق إلى قرارات ملموسة كتعميم ارتداء الأقنعة الواقية وطريقة إجراء الفحوص أو رصد المصابين.