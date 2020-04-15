شاهد: بوجود كورونا أوعدمه.. هكذا يحتفل السكان الأصليون في أمريكا وكندا بفصل الربيع

في مثل هذه الأوقات من كل عام، يخرج السكان الأصليون في أمريكا وكندا للاحتفال بحلول فصل الربيع وإحياء ما يسمى بمهرجانات "باو واو".

إلا أن هؤلاء قد أُجبروا على التزام منازلهم هذا العام بسبب الحظر الإجباري الكامل الذي فرضته السلطات في الولايات المتحدة كما في كندا ومختلف أنحاء العالم لكبح جماح فيروس كورونا الجديد.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأطراف المعنية، وأهمها إلغاء التجمعات، قررت العديد من العائلات الاحتفال بهذه الذكرى من منازلهم. وقدمت العروض الفنية والرقصات وفق طقوس يقدسها الصغار والكبار وكانت المطابخ وغرف الجلوس والنوم بمثابة حلبات لهذه الرقصات.

وتم التقاط هذه العروض وتحميلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولاقت استحسانا واسعا من قبل مسخدمي هذه المواقع.

هذا وتم إنشاء مجموعة خاصة عبر موقع فيسبوك تحت عنوان "فيسبوك سوشيل بوواو"، وانضم إلى هذه المجموعة حتى هذه اللحظة حوالي 140000 شخص.

وتعتبر ويتني رينكونتر، المنظمة المشاركة في المجموعة عبر الفيسبوك، أن "هذه الخطوة تعد فرصة جديدة لمشاركة الآخرين وتقديم المعلومات حول ثقافتهم، وأضافت أنهم يتلقون منذ إنشاء الصفحة العديد من ردود الأفعال الإيجابية".