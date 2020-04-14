حاول إنفاذ قانون الحجر الصحيّ فقطعوا يده بالسيف.. مأساةُ شرطي على أحد الحواجز في الهند

تعرض شرطي بأحد الحواجز الأمنية في الهند لقطع يده باستخدام سيف أثناء تطبيقه للحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقع الحادث بحاجز أمني خارج سوق للخضروات بإقليم البنجاب حين طلب الشرطي هارجيت سينغ من سائق سيارة تقل سبعة ركاب إظهار تصاريح المرور الخاصة بهم، فما كان من أحدهم إلا أن أخرج سيفاً وقطع به المعصم الأيسر لرجل الأمن.

وطبقاً لوسائل إعلام هندية، ينتمي جميع ركاب السيارة لجماعة "نيهانغز" السيخية التي تنتهج أسلوب العنف.

وقالت الشرطة الهندية إن المهاجمين حطّموا عدة حواجز بالإضافة لهجومهم على الشرطي.

وتم إلقاء القبض عليهم جميعاً فيما بعد كما نُقلت الضحية إلى المستشفى، حيث تمكن الأطباء من إعادة اليد المبتورة إلى مكانها بعد جراحة استغرقت سبع ساعات ونصف.

I am happy to share that a 7 1/2 hour long surgery has been successfully completed in PGI to repair the severed wrist of ASI Harjeet Singh. I thank the entire team of doctors and support staff for their painstaking effort. Wishing ASI Harjeet Singh a speedy recovery. — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 12, 2020

وتعيش الهند في حالة حجر صحي عام هي الأكبر في العالم بأسره بعد تسجيل أكثر من 350 وفاة جراء الفيروس من بين 10,541 إصابة به عبر البلاد.