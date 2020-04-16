إطلاق سراح زعيم مافيا في تركيا بموجب قانون عفو جديد فرضه تفشي كورونا

في إطار قانون عفو تركي جديد، يطلق بموجبه سراح 90 ألف سجين لتخفيف الضغط والازدحام في السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، تم إطلاق سراح أحد زعماء المافيا التركية يوم الخميس.

وبحسب تغريدة على تويتر لمحاميه، فإن علاء الدين كاكيسي أصبح حراً طليقاً صباح الخميس بعد الإفراج عنه من سجن في أنقرة حيث كان يقضي حكماً بالسجن لستة عشر عاماً، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل وغسيل الأموال وتزعم جماعة إجرامية.

ونشرت وكالات أنباء خاصة مقاطع فيديو تصور موكبه وهو خارج من السجن.

كاكيسي قومي متطرف مقرب من السياسي القومي دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف الحكومة التركية.

قانون العفو الذي أطلق بموجبه سراح كاكيسي لن يشمل عشرات الصحفيين والمعارضين والناشطين الذين اعتقلوا بناء على تهم وقوانين تتعلق بالإرهاب، وهو ما أثار غضب وانتقادات أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان للقانون الذي تم نشره في الصحيفة الرسمية يوم الأربعاء.