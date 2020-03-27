للحد من انتشار كورونا.. تركيا تفرض حجرا على 12 منطقة

أعلن وزير الداخلية التركي اليوم الجمعة، فرض حجر كامل على 12 منطقة في إجراء غير مسبوق يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال سليمان صويلو "في الإجمال وضعت 12 بلدة وقرية في الحجر". وأكد أن من بينها خمس مناطق توجد في شمال شرق تركيا، لكنه لم يحدد مواقع المدن والقرى الأخرى.

وأعلن مسؤولو الصحة في وقت سابق الجمعة فرض حجر صحي على بلدة كنديرلي (حوالي 3 آلاف نسمة) وأربع قرى متاخمة لها في محافظة ريزه التركية المطلة على البحر الأسود للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم عزل البلدة للحؤول دون تسجيل مزيد من الاصابات، بحسب بيان لمديرية الصحة في المحافظة.

وسيحظر التنقل بين تلك المناطق، كما سيتم رصد الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض سعال أو حرارة بهدف إخضاعهم لفحوص في منازلهم.

وإذا ساءت حالتهم ينقلون إلى المستشفى، وفق البيان.

واتخذت السلطات التركية مجموعة من التدابير في أنحاء البلاد، بدءاً من إغلاق المدارس والجامعات وتعليق مباريات كرة القدم وصولاً إلى حظر صلاة الجماعة وفرض حجر كلي على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأعلن صويلو الجمعة أنه سيتم إغلاق المنتزهات والشواطئ والغابات خلال أيام نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم السبت لتجنب التجمعات.

وأضاف أنه سيتم التقليص من التنقلات بين المدن الكبرى ولن يسمح إلا بتلك الضرورية.

وتابع أن السلطات أوقفت في الأيام الأخيرة 477 ناشطا على الانترنت بتهمة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر محتويات لا أساس لها حول الوباء.

من جانبه أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة قبل ساعات وفاة 17 شخصا جراء الوباء القاتل، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92، إضافة إلى تسجيل 2069 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 5698.