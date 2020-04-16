شاهد: مكاسب الذهب تتغلب على المخاوف من كورونا في تايلاند

شهدت متاجر الذهب في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند اليوم الخميس اكتظاظا شديدا بعد أن بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات بسبب فيروس كورونا. وقصد عشرات المواطنين المتاجر لاستبدال ذهبهم بنقود، وعادة ما تلتزم المتاجر بهذا الحي بتقاليد إعادة شراء المنتجات التي تبيعها.
ويواجه أصحاب المتاجر أزمة سيولة، حيث أنهم غير قادرين على إعادة بيع الذهب بسرعة في الخارج بسبب قيود الطيران ونقص المشترين في بلدان أخرى بسبب عمليات الإغلاق وإغلاق الأسواق.
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