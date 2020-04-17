عمدة لندن يطالب الحكومة بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في المواصلات والمتاجر

أعلن عمدة لندن صادق خان الجمعة إنه بصدد الضغط على حكومة بوريس جونسون لحث سكان العاصمة لندن على ارتداء الكمامات والأوشحة وأقنعة الوجه القابلة لإعادة االاستعمال، عند استخدام وسائل النقل العمومية أو الذهاب إلى المتاجر. وقال خان في مقابلة عبر الإنترنت مع شبكة سكاي نيوز "إن هذا مفيد حقًا وسط انتشار فيروس كورونا في الأماكن التي لا يمكن فيها الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي". وأضاف عمدة لندن أن "اتخاذ مثل هذا الإجراء قد يحمي المواطنين الإصابة بالفيروس التاجي وتفشيه".

كما شدد المسؤول على أنه لا يقصد بأقنعة الوجه هذه معدات الوقاية الطبية، التي قال إنها يجب أن تكون مخصصة للفرق الطبية والرعاية الصحية فقط.

واغتنم عمدة لندن الفرصة لتحية عائلات سائقي الحافلات الـ 16 الذين توفوا في لندن مؤخرًا بعد إصابتهم بفيروس كوفيد-19 وقال "إنه أمر مفجع حقا ... نحن نتخذ عددًا كبيرًا من الخطوات لجعل وسائل النقل العام لدينا آمنة للركاب والموظفين. أحد الأشياء التي يمكننا القيام بها، بالإضافة إلى ذلك، هو ارتداء أغطية الوجه غير الطبية".

ويسبب الفيروس التاجي أعراضًا خفيفة أو معتدلة لمعظم الناس، أما بالنسبة للبعض الآخر وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، فيمكن للفيروس أن يسبب أعراضا أكثر خطورة أو الوفاة.