سلطات هونغ كونغ تعتقل 14 ناشطا بتهمة المشاركة في احتجاجات على قانون الترحيل القضائي إلى الصين

اعتقلت السبت شرطة هونغ كونغ ما لا يقل عن 14 شخصا من بينهم مشرعين سابقين ونشطاء وإعلاميين بتهمة الانضمام إلى احتجاجات غير قانونية تدعو للإصلاحات نظمت العام الماضي. وكان من بين المعتقلين، الناشط والمشرع السابق مارتن لي البالغ من العمر 81 عامًا ورجل الأعمال جيمي لاي، الذي أسس صحيفة آبل ديلي المحلية والناشطون في مجال الدفاع عن الديمقراطية ألبرت هو ولي تشوك يان وأو نوك هين.

وسبق وأن وجهت سلطات هونغ كونغ إتهامات للي تشوك يان ويونغ سوم، المشرع السابق في الحزب الديمقراطي في فبراير/ شباط الماضي بتورطهما في مظاهرة جماهيرية مناهضة للحكومة في 31 أغسطس/ آب 2019.

ورفعت الاحتجاجات في الإقليم شبه المستقل ضد قانون الترحيل القضائي المقترح النقاب عن انقسامات عميقة بين سكان هونغ كونغ الساعون لإحلال الديمقراطية والحكومة المركزية بزعامة الحزب الشيوعي في بكين.

وقد تم سحب مشروع القانون، الذي كان سيسمح بتسليم سكان هونغ كونغ إلى الصين للمحاكمة بعد حركة الاحتجاجات التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر، والتي طالبت كذلك بحق التصويت وإجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات في هونغ كونغ بشكل سلمي قبل أن تدخل في دوامة من العنف بعد أن شعر المتظاهرون بالإحباط من رد الحكومة التي تترأسها كاري لام. واتهم المتظاهرون لام بتجاهل مطالبهم وأمر الشرطة باستخدم العنف لقمعهم.

14 pro-democracy figures, including members of the League of Social Democrats and several other democratic parties, were... Publiée par UBC 繫港學民 The Enlightenment of HK sur Vendredi 17 avril 2020

وكتبت لجنة الاشتراكيين الديمقراطيين منشورا على فيسبوك السبت، أعلنت فيه إعتقال قادتها، بمن فيهم رئيسها رافائيل وونج بتهمة المشاركة في احتجاجين غير مصرح بهما في 18 أغسطس/آب و 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.