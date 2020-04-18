اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلاً هدد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته لاعتقاده أن الكثير من الزبائن لا يلتزمون ارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر البالغ 62 عاماً بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه" في متجر بابليكس في منطقته لأن قلة من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم اجراءات الوقاية.

وتابع كوفنر "هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟".

وأضاف "ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وقال بيان للشرطة في سيربينغ، على بعد 135 كيلومتراً من أورلاندو، إن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه".

وأضاف البيان "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنها جريمة سنأخذها دائماً على محمل الجد، وسيذهب من يقوم بها الى السجن".

Earlier today, we were made aware of a Facebook post that threatened a mass shooting at Publix. The writer was upset... Publiée par Highlands County Sheriff's Office sur Mardi 14 avril 2020

ووجهت الشرطة إلى كوفنر الاتهام بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الافراج عنه لاحقاً بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

ويعد قانون امتلاك الأسلحة في فلوريدا الأكثر تهاوناً في الولايات المتحدة التي تشهد العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية.

وأدرجت متاجر الأسلحة النارية في قائمة الخدمات الأساسية مع انتشار الوباء، وحققت مبيعاتها أرقاماً قياسية منذ آذار/مارس.

ووفقاً للإرشادات الفدرالية، توصي فلوريدا باستخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الفيروس.

وسجلت فلوريدا حتى الآن أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى ما لا يقل عن 680 وفاة.