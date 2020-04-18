وصول 47 من اللاجئين القصر إلى ألمانيا قدموا من مخيمات في اليونان

وصل 47 من أطفال اللاجئين باليونان إلى ألمانيا في إطار محاولات إعادة توطينهم بدول أوروبية بعيداً عن الظروف المعيشية الصعبة بمعسكرات اللاجئين بالجزر اليونانية.

وينتمي الأطفال لجنسيات كل من سوريا وأفغانستان وإريتريا ومن بينهم أربعة فتيات وعدة أشقاء.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه تم إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع الأطفال قبل رحلتهم من أثينا إلى هانوفر كما سيبقوا في حجر صحي لمدة 14 يوماً من وصولهم ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن استقدام الاطفال جاء نتيجة شهور من التحضير والعمل المكثف مع شركائنا الأوروبيين" معرباً عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو ألمانيا في استقبال اللاجئين الأطفال.

وعاش الأطفال بمخيمات بجزر ليسبوس وساموس وكيوس اليونانية التي تُنتقد من قبل حقوقيون لصعوبة الظروف المعيشية بها.

وقال رئيس الورزاء اليوناني كيرياكوس ميتسوتساكيس أثناء توديعه للقصر بمطار أثينا إن حكومته سعت لرفع وعي الدول الأوروبية الأخرى بمحنة "الأطفال الذين فروا من الحرب والاضطهاد للثور على أسر جديدة وبدء حياة جديدة".

وعبر ميتسوتساكيس عن أمله في إعادة توطين 1500 من اللاجئين القصر خلال الأشهر القادمة.

وتعهدت المانيا سابقاً باستقبال 350 من اللاجئين الاطفال كما وصل 12 منهم إلى لوكسمبورغ قادمين من اليونان الأربعاء الماضي.