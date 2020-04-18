وباء كورونا: عدد المصابين أكثر من مليونين ومئتي ألف شخص عالميا.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة ال700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة التي اصبحت منذ نهاية اذار/مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم باتت تسجل الان 700,282 اصابة بكوفيد-19 و36,773 وفاة وفق الجامعة.

واستنادا الى ارقام الجامعة عند الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة)، سجلت البلاد 3856 وفاة اضافية خلال اربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الارجح" بكوفيد-19.

وهذا الاسبوع اعلنت مدينة نيويورك انها ستضيف الى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.